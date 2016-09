’Gemiste kans op integratie in Badhoevedorp’

BADHOEVEDORP - Een gemiste kans op integratie. Zo noemt de directeur van de Van Amersfoordtschool in Badhoevedorp het feit dat een groep van dertig Nederlands-Turkse leerlingen toch niet is overgekomen van basisschool De Witte Tulp in Amsterdam.

Door Paul van der Kooij - 2-9-2016, 22:00 (Update 2-9-2016, 22:00)

Die school zou sympathiseren met Gülen, de man die verantwoordelijk wordt gehouden voor de staatsgreep in Turkije. En zo’n honderdvijftig ouders hebben hun kind met ingang van het nieuwe schooljaar van die school afgehaald, deels uit angst voor confrontaties met aanhangers van president Erdogan.

Maandag, de...