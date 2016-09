Forza houdt zich niet aan twitter-afspraak

HOOFDDORP - Forza weigert zich aan de afspraak te houden om tijdens een raadsvergadering geen tweets over die vergadering te versturen.

Door Bart Boele - 2-9-2016, 16:04 (Update 2-9-2016, 16:16)

Vanaf twee twitter-accounts werd donderdagavond tijdens het debat over een asielzoekerscentrum van alles over de standpunten van andere partijen getwitterd. Voorzitter Mieke Booij sprak de raadsleden daar op aan.

Reactie Forza-fractievoorzitter Paul Meijer: ,,Forza twittert gewoon door.’’

Forza! laat zich niet het zwijgen opleggen en wij Twitteren gewoon door tijdens de raadsvergadering — Forza!Haarlemmermeer (@forzahmeer) 1 september 2016

Booij: ,,Er is een afspraak gemaakt. Dit zegt meer over u en uw partij.’’ Meteen daarna twittert Forza!Haarlemmermeer: ,,Wij zitten hier niet in het Doema, zegt fractievoorzitter @PCIMeijer terecht wanneer vice-voorzitter een Twitterverbod oplegt tijdens debat’’ en ,,Forza! laat zich niet het zwijgen opleggen en wij Twitteren gewoon door tijdens de raadsvergadering.’’

Daarvoor was hier al het nodige gezegd over het debat. Ook Forza-raadslid Michel van Dijk twitterde er lustig op los vanuit de raadszaal.

Wij zitten hier niet in het Doema, zegt fractievoorzitter @PCIMeijer terecht wanneer vice-voorzitter een Twitterverbod oplegt tijdens debat — Forza!Haarlemmermeer (@forzahmeer) 1 september 2016

,,D66 wil zo snel mogelijk een AZC in Haarlemmermeer en niet in de 'rimboe'’’, ,,Uiteraard wil @GroenlinksHMR een mooie en duurzame AZC in Haarlemmermeer’’, ,,Ook de @VVD_HLMR ziet voorlopig weinig heil in de komst van een AZC in Haarlemmermeer’’, ,,Bijzonder. De lokale @cdavandaag vindt het 'heel logisch' dat er een AZC komt in Haarlemmermeer’’, ,,Uiteraard is @AnnekevdHelm van de lokale @DenkNL voor een AZC, maar niet al te groot’’.

Nadat voorzitter Booij de partij had aangesproken op het twitter-gedrag vervolgt Van Dijk: ,,Niet twitterende raadsleden verstoren de vergadering maar zij die zich daar aan storen’’ en ,,Raadsleden die zich storen aan raadsleden die tijdens een debat twitteren doen er goed aan zelf hun mobieltje uit te zetten.’’

Burgemeester Theo Weterings heeft in algemene zin raadsleden al eerder aangesproken op het getwitter tijdens een raadsvergadering. De afspraak om niet te twitteren is gemaakt omdat het democratisch debat in de raadszaal wordt gehouden.