Blauwalg terug in Haarlemmermeerse Bos

HOOFDDORP - De blauwalg is terug in de grote vijver van het Haarlemmermeerse Bos. ,,Dit hebben we niet zien aankomen. Het is een verrassing’’, zegt D66-wethouder John Nederstigt. Er zijn waarschuwingsborden geplaatst.

Door Bart Boele - 2-9-2016, 16:03 (Update 2-9-2016, 16:12)

Hoofddorpers waarschuwen elkaar op facebook: ,,Pas op met je dieren, het is gevaarlijk en zij kunnen goed ziek worden.’’ Dat is reden voor Paul Meijer (Forza) om de wethouder te vragen waar de pompen in de vijver zijn gebleven. Rond de eeuwwisseling werden die met succes ingezet om de blauwalg...