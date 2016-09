Vennepse Brigitta rent al jaren in reservetijd

HOOFDDORP - Brigitta van Huët leeft al jaren in reservetijd. In 1995 en 1997 werd bij de Vennepse een kwaadaardige vorm van borstkanker geconstateerd. Zondag loopt ze tijdens de Haarlemmermeer Run de halve marathon, waarmee ze geld inzamelt voor de buitentuin bij de afdeling dagbehandeling oncologie van het Spaarne Gasthuis.

Door Wessel Mekking - 2-9-2016, 18:56 (Update 2-9-2016, 18:56)

Ze was eigenlijk nooit zo’n hardloper. Omdat ze haar conditie wilde verbeteren, ging ze eind 2009 de loopband in de sportschool op. Twee maanden later, in winterse omstandigheden, liep ze voor het...