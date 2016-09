Burgers dupe van provincie, gemeente Haarlemmermeer kijkt machteloos toe

HOOFDDORP - Burgers die de dupe zijn van rijk of provincie en de gemeenteraad van Haarlemmermeer die ze niet kan helpen.

Door Bart Boele - 4-9-2016, 20:20 (Update 4-9-2016, 20:20)

Raadsleden bedenken van alles om toch iets te doen, maar er is nauwelijks iets mogelijk.

Aan de Hillegommerdijk in Lisserbroek wonen mensen van wie hun huis eventueel nodig is om een busbaan aan te leggen. Verderop in Zwaanshoek staan huizen die misschien nodig zijn om de Duinpolderweg aan te leggen. Door die plannen van de provincie is hun huis onverkoopbaar en zijn...