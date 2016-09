Lisserbroeker: 'Ik zit gevangen in mijn eigen huis'

LISSERBROEK - ,,Je zit gevangen in je eigen huis.’’ Duidelijker kan Lisserbroeker Robbert Wols zijn situatie aan de Hillegommerdijk niet uitleggen.

Door Bart Boele b.boele@hollandmediacombinatie.nl - 4-9-2016, 20:19 (Update 4-9-2016, 20:19)

,,In 2012 wilden we onze woning verkopen omdat we meer ruimte willen voor onze opgroeiende kinderen. Iets verderop aan de dijk ligt een stuk grond waar we naartoe willen, want we wonen graag aan de dijk. Maar sinds het huis te koop staat haken alle geïnteresseerden af omdat er plannen zijn om hier een HOV-busbrug aan te leggen. Ik kan mijn...