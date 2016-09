Verkeersovertreders krijgen brief van burgemeester

ZANDVOORT - Burgemeester Niek Meijer van Zandvoort heeft 45 automobilisten een brief gestuurd om ze aan te spreken op hun verkeersgedrag in de Gerkestraat.

Door Annemieke Windt - 2-9-2016, 13:49 (Update 2-9-2016, 13:49)

Het gaat om chauffeurs die niet stopten voor het stopbord bij de kruising van de Gerkestraat en de Tolweg of te hard kwamen aanrijden. Ze zorgen daarmee voor onveilige verkeerssituaties. De problemen met de verkeersveiligheid op de weg zijn al langer bekend. Die situatie is met name onveilig voor voetgangers en kinderen.

Om de veiligheid te vergroten heeft de gemeente al een opvallender stopbord neergezet en de stopstrepen duidelijker gemaakt. Ook heeft de gemeente een groot stopteken midden op de weg laten schilderen. Dat heeft niet voldoende effect gehad, want nog altijd rijden automobilisten te hard of stoppen ze niet voor het stopteken.

Meijer heeft daarop de politie gevraagd de kentekens van verkeersovertreders in juni en juli te noteren en ze een persoonlijke brief gestuurd. Die is volgens een woordvoerder van de gemeente bedoeld als waarschuwing. ,,Het verkeersprobleem speelt al een tijd. Deze brief is bedoeld om mensen bewust te maken van hun gedrag.”

Mocht het gevaarlijke verkeersgedrag aanhouden, dan wil de gemeente dat de nieuwe overtreders ook op de bon worden geslingerd.

De brieven zijn niet alleen verstuurd naar automobilisten die niet bekend zijn met de verkeerssituatie op de kruising. Van de 45 brieven die de gemeente heeft verstuurd, zijn er 25 naar inwoners van de gemeente Zandvoort verstuurd.