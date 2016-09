Noodzaak azc voorwaarde

HOOFDDORP - Alleen als het COA de noodzaak kan aantonen mag er een asielzoekerscentrum (azc) in Haarlemmermeer komen.

Door Bart Boele - 1-9-2016, 22:32 (Update 1-9-2016, 22:32)

Daar is een groot deel van de gemeenteraad het over eens. GroenLinks, CDA, Christenunie-SGP en CDVP zijn sowieso voor een azc. VVD, Forza, Onafhankelijk Liberaal zijn er op dit moment tegen om zelfs maar een onderzoek te doen naar geschikte locaties. De twijfel over de noodzaak van een azc zit vooral bij PvdA, HAP, D66, SRH en Een Haarlemmermeer. Pijnpunt bij meer partijen is...