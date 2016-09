Wolter Kroes komt thuis op Meerlive in Hoofddorp

Foto: Wim Egas ,,Het wordt een uur lang gáán. Feest’’, zegt Wolter Kroes over zijn optreden van zondag in Hoofddorp. Bekijk Fotoserie

HOOFDDORP - Wolter Kroes heeft een speciale band met Hoofddorp. In café De Eersteling in Pax boekte hij zijn eerste successen als zanger. Zondag staat de Zaankanter voor de zeventiende keer achtereen op het Hoofddorpse popfestival Meerlive.

Door Wessel Mekking - 1-9-2016, 17:02 (Update 1-9-2016, 17:30)

,,In de jaren negentig stond ik al in De Eersteling. Eigenaar Ton Verstraten werd een vriend van me. Elke Tweede Kerstdag trad ik op in zijn café, het werd een soort traditie.’’ In De Eersteling kwam Kroes ook in contact met Martin Langeveld, die een...