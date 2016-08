Zonnepanelen op dak Vier Meren

ONZICHTBAARHOOFDDORP - Het uitzicht vanaf het dak van winkelcentrum Vier Meren is een stuk mooier geworden.

Door Bart Boele b.boele@hollandmediacombinatie.nl - 31-8-2016, 18:22 (Update 31-8-2016, 18:22)

Er was niet veel te zien. Van Hoofddorp of de Haarlemmermeerpolder zie je niks. Je ziet alleen maar kantoorgebouwen die nog hoger zijn. Maar sinds woensdag is er als je op het dak van de Media Markt staat het uitzicht op 527 zonnepanelen.

Wereldhave, de eigenaar van het winkelcentrum, heeft gekozen voor duurzaamheid. Volgens Wouter van der Braak leveren die honderden zonnepanelen een energiebesparing van dertig procent...