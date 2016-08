Cultuuraanbod in de polder wordt getoond in Polderparade

PRfoto Workshop graffiti voor de jeugd Bekijk Fotoserie

HOOFDDORP - Het culturele seizoen 2016-2017 in Haarlemmermeer wordt zaterdag in Hoofddorp geopend met de tweede editie van de Polderparade.

Door Leontien van Engelen - 1-9-2016, 8:50 (Update 1-9-2016, 8:50)

Van twaalf uur ’s middags tot elf uur ’s avonds bruist het Cultuurgebouw aan het Raadhuisplein van de activiteiten. En eigenlijk loopt het programma door tot ver in de late uurtjes, zo vertelt organisator Ineke de Vries. ,,Want tot vier uur ’s nachts kan in Podium Duycker gedanst worden op voorproefjes van Strudelfest en Orbs.’’

Een uitgebreid programma met als nieuw onderdeel bijvoorbeeld...