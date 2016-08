Tegenvaller voor Hoofddorpse Mara (9) op eerste schooldag

Foto Paul van der Kooij Mara staat haar mannetje.

HOOFDDORP - Ze had een heerlijke eerste schooldag achter de rug, het kickboksen stond weer voor de deur en omdat het zulk mooi weer was ging Mara van den Hout (9) nog even buiten spelen.

Door Paul van der Kooij - 31-8-2016, 17:06 (Update 31-8-2016, 17:13)

Op een speelplaatsje bij haar huis ging het mis. Van een dikke 2,5 meter viel ze omlaag. Recht op haar linker elleboog. En die zei krak.

Vanaf dat moment stond haar wereld op zijn kop. ’s Avonds kreeg ze het eerste gips en de volgende ochtend was er...