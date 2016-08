Bierlokaal Lange Begijnestraat met veertig bieren op de tap opent in oktober

Het nieuwe Bierlokaal in schetsen.

HAARLEM - Proeflokaal In den Uiver aan de Riviervismarkt krijgt er een zusje bij in de Lange Begijnestraat: Bierlokaal de Uiver.

Door Judy Nihof - 31-8-2016, 12:25 (Update 31-8-2016, 12:25)

Met een voor Haarlem ongekend groot aantal bieren (40) op de tap wil ondernemer Hildo Makkes van der Deijl zich onderscheiden van bestaande bierlokalen in de stad. ,,Het is een trend om veel taps te hebben. Koploper in Nederland is het Arendsnest in Amsterdam met 52 taps.’’

Bierlokaal de Uiver komt in het pand van Irish pub Tierney’s. Deze kroeg verhuist naar...