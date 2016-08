Laat het weten: verdient Kruisweg in Hoofddorp tweerichtingsverkeer?

Paul van der Kooij Ook vanuit Aalsmeer is de Kruisweg vanaf deze woensdag weer goed te bereiken.

HOOFDDORP - Vanaf deze woensdag is het zo ver: ook het stukje Kruisweg tussen de parkeergarage van de Primark en de Nieuweweg is dan tweerichtingsverkeer.

Door Paul van der Kooij - 30-8-2016, 16:30 (Update 30-8-2016, 16:40)

Omzetten Kruisweg Hoofddorp kunnen snel gaan stijgen

Stijgen vanaf woensdag inderdaad de omzetten als de Kruisweg in Hoofddorp tussen Nieuweweg en de Primarkgarage weer tweerichtingsverkeer krijgt? De ondernemers hier hopen het van ganser harte.

Lees verder...

Officieel is het voor drie maanden, de periode dat er wordt gewerkt aan het stukje Hoofdweg-oostzijde tussen Kruisweg en Burgemeester Van Stamplein.

Maar als het aan de ondernemers ligt, wordt het definitief. En dat pleidooi hopen ze kracht bij te zetten met omzetcijfers. Zijn die inderdaad veel hoger dan in vergelijkbare periodes in 2014 en 2015, dan zou dat de gemeente toch tot inkeer moeten brengen.

Het publiek heeft dan gesproken, kun je inderdaad stellen. Maar is het ook zo simpel? Is er, om van de proef een succes te kunnen maken, niet meer nodig? Wat dan? Meer aandacht onder klanten met een auto? Andere tarieven, zodat kort parkeren wordt gestimuleerd en lang parkeren afgestraft? Iets totaal anders?

Verdienen juist fietsers en voetganger hier extra ruimte? Of kunnen al die partijen prima naast elkaar bestaan?

We horen het graag van de lezers.

Voor Luis

Dit wordt ’m’, bedenk ik wanneer ik de foto maak van twee dames op een zebra. Die mag dan niet in de Abbey Road van de Beatles liggen, deze Kruisweg heeft ook zijn verhaal.

Lees verder...

Natuurlijk, als krant gaan we regelmatig de stemming in de straat peilen. Maar we zijn net zo benieuwd naar mensen die hier vroeger nog wel boodschappen deden en nu niet meer. Waarom haakten zij af? Gingen ze dingen missen in de straat? Zo ja, wat? Simpel in te stellen parkeermeters, ook nog eens met lagere starttarieven?

Bepaalde winkels of branches? Welke dan? Meer afhaalrestaurants? Winkels waar je snel binnenwipt, pakweg voor kaas of bloemen? Zaken waar je iets zwaars snel kunt inladen? (Zoals wijn). Of uitladen? (Zoals een kapotte pc). Mode voor (oudere) dames die minder goed ter been zijn?

Of was de bereikbaarheid het probleem? Was er, na wat rondrijden en wachten voor verkeerslichten, geen parkeerplaats beschikbaar?

Er wordt gecheckt of er extra gebruik wordt gemaakt van de garage boven de Primark, nu die van twee kanten bereikbaar is. Ziet u die garage dan inderdaad wat meer als een alternatief? Of zou u uw auto er niet snel parkeren? Vindt u hem soms te steil? Te onoverzichtelijk? Kan een inparkeerles helpen, in een auto van een ander?

En hoe ’rijdt’ het tweerichtingsverkeer? Heeft u het idee dat het hier smaller is dan in het deel bij de rotonde? Of ziet u donders goed dat het een optische versmalling betreft, teweeggebracht door de donkere straatstenen aan de zijkanten? Gaat u al met al bijdragen aan een omzetstijging op dit stukje Kruisweg? Of juist niet?

Reacties naar: regioredactie@haarlemsdagblad.nl. Graag uw naam en telefoonnummer vermelden, zodat u kunt worden teruggebeld.