Oud-burgemeester Lelystad helpt bij fusie buurgemeenten

HOOFDDORP - De fusie van Haarlemmermeer met buurgemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude wordt begeleid door Chris Leeuwe.

Door Bart Boele - 30-8-2016, 13:55 (Update 30-8-2016, 13:55)

Leeuwe is benoemd om de eerste fase van de fusie te begeleiden. Om dat te doen is hij onafhankelijk voorzitter van de stuurgroep die deze fase gaat begeleiden.

Leeuwe heeft een ruime bestuurlijke ervaring. Hij was wethouder en locoburgemeester in Delfzijl (1975-1989), vervolgens burgemeester in Oud-Beijerland (1989-1996) en daarna tien jaar burgemeester van Lelystad en korpsbeheerder van de regiopolitie Flevoland.

De gemeenteraden van beide gemeenten hebben nu weliswaar...