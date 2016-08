Weer rechtszaak over oude mavo Dennenlaan

ZWANENBURG - Het juridisch getouwtrek rond het eigendomsrecht van de oude vervallen mavo aan de Dennenlaan in Zwanenburg duurt voort.

Door Hein Flach - 29-8-2016, 17:26 (Update 29-8-2016, 17:26)

ABN Amro, dat in september 2015 een kort geding om het eigendomsrecht van het gebouw verloor, is tegen die uitspraak in beroep gegaan. Vandaag wordt bij de civiele rechter in Haarlem de bodemprocedure behandeld.

Diverse partijen hebben beslag laten leggen op het pand, dat de gemeente Haarlemmermeer had willen aankopen voor de herontwikkeling van Hart van Zwanenburg. Op de plek van de oude...