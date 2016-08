Meer compost van bermafval bij Meerlanden

HOOFDDORP - Meerlanden in Rijsenhout heeft in 2015 in totaal 55.000 ton groente-, fruit- en tuinafval (gft) verwerkt. Dat is goed voor 2,4 miljoen kubieke meter groengas, 3,1 miljoen kilowatt energie en 20.000 ton compost.

Door Bart Boele - 30-8-2016, 6:59 (Update 30-8-2016, 6:59)

Deze duurzame - want niet-fossiele energie - en compost leveren 8,1 miljoen kilo CO2-reductie op. Voor Haarlemmermeer heeft Meerlanden circa 14.000 ton gft verwerkt, wat 835.000 kuub groengas, 1.050.000 kWh energie in de vorm van warmte en vijfduizend ton compost opleverde. Dat scheelt 2,8 miloen kilo CO2.

Deze...