Man in gestolen auto aangehouden in Nieuw-Vennep

NIEUW-VENNEP - De politie heeft in de nacht van zondag op maandag op de Leimuiderweg in Nieuw-Vennep een man aangehouden die in een gestolen auto reed.

Door internetredactie - 29-8-2016, 16:35 (Update 29-8-2016, 16:35)

De man was bovendien niet in het bezit van een rijbewijs, meldt de politie op Facebook.

De politie kwam de auto op het spoor toen een zogeheten ANPR-auto van de politie het nummerbord scande van het voertuig. Daaruit bleek dat de auto enkele dagen geleden is gestolen in Amsterdam.

Tegen de man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, is proces-verbaal opgemaakt. De gestolen auto is bij de eigenaar terugbezorgd.