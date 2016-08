Duin ontdekken met je mobiel

Wie zondag mee wilde doen aan de manifestatie Verwonderd Duin, moest eerst de gelijknamige app downloaden op zijn mobiel. Via de koptelefoon was op diverse plaatsen informatie te horen over het landschap. Ook waren er verschillende kunstuitingen te zien.

Door Paula Zuidhof - 28-8-2016, 21:52 (Update 28-8-2016, 21:52)

Verwonderd Duin is een gratis te bezoeken kunstzinnig en informatief landschappelijk evenement in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Vorig jaar vond de eerste editie plaats, die wandelen en ontdekken als basis had. De tweede editie kreeg de vorm van een fietstocht tussen ingang Duin...