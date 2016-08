Vrolijke rivaliteit bij zeepkistenrace

United Photos\Remco van der Kruis Een snelle zeepkistenrace vraagt om doodsverachting of het nou in een skelter is of in een badkuip.

BURGERVEEN - De jaarlijkse zeepkistenrace in Burgerveen is een happening waarbij zeker tien procent van de 318 inwoners van het dorp betrokken is.

Door Annemieke Windt a.windt@hollandmediacombinatie.nl - 27-8-2016, 19:20 (Update 27-8-2016, 19:20)

Dan gaat het niet alleen over de 32 deelnemers die in zelfgebouwde voertuigen of zelf verbouwde voertuigen met enige doodsverachting van de dijk af racen. Het gaat ook over de opa’s die de tijden aankondigen en de vaders die de zeepkisten boven van de dijk een flinke vaart willen meegeven. ,,Het is toch mooi voor zo’n gehuchtje’’, zegt tijd-omroeper Piet Vis trots. Hij houdt zich actief bezig met de kwaliteit van de wagens van zijn kleinkinderen. ,,Ik heb lang gezocht naar de juiste banden, want er zat steeds een bobbel in.”

Een snelle rit naar beneden hangt volgens vader Gerard Nijssen af van een aantal factoren. ,,Het gaat beter met grote wielen, je hebt een lage rolweerstand nodig. Als bestuurder moet je de binnenbochten nemen en boven moet je een flinke douw krijgen.” Die wijsheid lijkt hij aardig over te brengen op zijn vijf jaar oude zoontje Boet die als een van de jongste deelnemers een tijd van iets meer dan 24 seconden neer zet.

Terwijl zoon Sil in de tweede rit een snellere tijd neerzet dan zijn concurrent Gijs Vis, die aan de leiding gaat. Sil finisht in iets meer dan negentien en een halve seconde. De concentratie en adrenaline staat voor de start duidelijk op zijn gezicht te lezen. Hij krijgt nog wat laatste aanwijzingen van zijn vader. ,,Als je je voorwielen zo houdt, dan kun je een rechte lijn rijden, dan ga je snel.”

Niet iedereen gaat in een razend tempo naar beneden. Didier de Feiter komt net voor het einde van het parcours bijna stil te staan. Verwoed trapt hij op de pedalen van de oude fietsskelter. Het haalt niets uit, de ketting is eraf gehaald. Hij weet als een levensechte Fred Flinstone toch nog wat tempo te maken. Vader en zoon Jeroen en Pelle Vis (zoon en kleinzoon van Piet) komen in de tweede race niet verder dan de helft. Terwijl ze proberen snel een bocht te nemen, valt hun wagen om. Hulp is snel ter plekke. ,,Als je toch omgaat, kun je het het beste voor de EHBO doen”, stelt Jeroen nuchter vast. De kleine Pelle ondergaat de behandeling stoïcijns. Zijn rechterarm wordt ingepakt in het verband en hij kijkt verbaast naar een wondje op zijn linkerzij. Ondertussen geeft hij geen kik.

Een andere Gerard Nijssen is volgens Piet Vis een echte veteraan van de zeepkistenrace. ,,Hij heeft alle twaalf keer meegaan. Ondertussen is hij de oudste deelnemer.” Hij wordt bovenaan de baan aangeduwd door drie mannen, maar hij legt het af tegen de jonkies. De zeepkistenrace trekt ook lokale politici aan. Jordi Schaap van Forza gaat grinnikend naar beneden, terwijl fractievoorzitter Johan Rip van HAP zich na afloop moet laten verbinden. ,,Ik moest uitwijken, er zaten een paar vrouwen op de strobalen bij de finish, die kon ik toch niet voor hun sokken rijden.”