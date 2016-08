Hek Taxushof genomineerd voor monument van jaar

Foto Alex Stolwijk Het monumentale hek van Taxushof.

HAARLEMMERMEER - Gemaal De Cruquius, het Polderhuis in Hoofddorp en het toegangshek bij begraafplaats Taxushof in Nieuw-Vennep. Een van deze drie monumenten volgt de Eendenkooi Stokman op als ’monument van het jaar’ in Haarlemmermeer.

Door Alex Stolwijk - 29-8-2016, 7:35 (Update 29-8-2016, 7:35)

De gemeente maakte deze week bekend welke drie monumenten gaan strijden om de titel Monument van het Jaar 2016. Met de verkiezing sluit Haarlemmermeer aan bij de jaarlijkse landelijke Open Monumentendag. Deze vindt dit jaar plaats op 10 en 11 september. Thema is Iconen en symbolen.

Volgens de erfgoedcommissie...