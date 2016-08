Nog geen geld voor Rijsenhout

RIJSENHOUT - Het is nog niet duidelijk of er geld is voor de herontwikkeling van het oude glastuinbouwgebied tussen de Aarbergerweg en de bebouwde kom van Rijsenhout. Er moet eerst een visie worden opgesteld.

Door Bart Boele - 28-8-2016, 16:12 (Update 28-8-2016, 16:12)

Dat antwoorden de wethouders Adam Elzakalai (VVD) en John Nederstigt (D66) op vragen van de Haarlemmermeerse gemeenteraad. Die stemt in met een andere bestemming dan glastuinbouw voor het gebied. Maar ja, daar is wel geld voor nodig.

Haarlemmermeer neemt met andere gemeenten en de provincie deel aan de Greenport...