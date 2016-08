Meerwind geeft winst terug aan de polder

WETERINGBRUG - Vijf Haarlemmermeerse duurzame initiatieven hebben gistermiddag samen 10.000 euro gekregen van Meerwind als bijdrage aan de verwezenlijking van hun plan. Het geld is een deel van de winst die de vereniging met haar windturbines in Haarlemmermeer heeft gemaakt.

Door Richard Walraven - 26-8-2016, 16:11 (Update 26-8-2016, 16:11)

Meerwind is een organisatie zonder winstoogmerk. Door middel van de sponsoractie ’Wind in de rug’ wil de vereniging de winst terug laten vloeien ’in de gemeenschap’. De actie is zo’n succes, dat Meerwind besloten heeft er in 2017 een vervolg aan te geven.

In de schaduw van een van de Meerwind-molens, De Pionier in Weteringbrug, kon voorzitter Bert van Noord gisterochtend vijf instanties blij maken. De keuze voor die vijf was nog ingewikkeld, aldus Van Noord, omdat er dertien plannen, van zeer diverse aard, waren ingediend.

Uiteindelijk ging er 1.500 euro naar buurtmoestuin De Groen(s)te Tuin (zonnepaneel), 600 euro naar basisschool De Tonne in Abbenes (inrichting schoolplein), 3.250 euro naar Montessorischool Floriande in Hoofddorp (’groen schoolplein’), 2.650 euro naar voetbalvereniging Zwanenburg (zonneboiler) en 2.000 euro naar Jeugdland Nieuw-Vennep (handbediende waterpomp).