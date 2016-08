Blije gezichten bij Happy Tosti in Hoofddorp

foto wessel mekking Sam Holtes en Jasper Kool, de mannen achter Happy Tosti.

HOOFDDORP - De eerste uren na de opening van het restaurant werden donderdag al heel wat tosti’s verorberd. Het is de bedoeling dat niet alleen de gasten maar ook de medewerkers, waarvan de helft een arbeidsbeperking heeft, blij worden van Happy Tosti in winkelcentrum Vier Meren. Een deel van het personeel is bijvoorbeeld autistisch of heeft het Syndroom van Down.

Door Wessel Mekking - 26-8-2016, 18:57 (Update 26-8-2016, 19:15)

,,We worden gelukkig door anderen een kans te beiden’’, aldus de jonge ondernemers Sam Holtus en Jasper Kool. Toen hun tosti-restaurant in...