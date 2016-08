Coby den Butter, de mevrouw van de huttenbouw in Lisserbroek

Coby den Butter: ,,Tijdens de kindervakantiedagen hebben kinderen geen tv nodig.’’

LISSERBROEK - Eén ding weet Coby den Butter (67) zeker: mocht ze ooit stoppen met het organiseren van de kindervakantiedagen in Lisserbroek, dan is ze het dorp uit als er weer hutten worden gebouwd. Want, zo voorvoelt ze, ze kan niet vanaf de zijlijn naar dit kind van haar kijken. Voorlopig is het nog niet zo ver. Achter de schermen werkt ze al aan de editie van 2018. Dat is namelijk nummer veertig, ook van haar. En jubileumedities duren soms wel een week...

Door Paul van der Kooij - 27-8-2016, 7:48 (Update 27-8-2016, 7:48)