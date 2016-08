Voortvluchtige drugsdelinquent gepakt op Schiphol

SCHIPHOL - De marechaussee heeft donderdagmiddag een 44-jarige Nederlander aangehouden op Schiphol. De man had in België nog een gevangenisstraf van twee jaar openstaan.

Door Thijs Zilverberg - 26-8-2016, 15:25 (Update 26-8-2016, 15:25)

De man wilde naar Engeland reizen, meldt de marechaussee op Facebook. Bij de grenscontrole bleek dat hij nog 24 maanden moet zitten voor drugsdelicten.

De man is ingesloten en overgedragen aan het openbaar ministerie in Amsterdam. Over zijn eventuele overlevering wordt op een later moment beslist.