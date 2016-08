Automobilist rijdt 80 kilometer te hard in Oude Meer

Foto: ANP

OUDE MEER - Bij een snelheidscontrole op de Fokkerweg in Oude Meer zijn vrijdag drie rijbewijzen in beslag genomen. Eén automobilist reed 151 kilometer per uur op een weg waar je maar 70 mag.

De politie meldt de overtreding op Twitter.