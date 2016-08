Met de fiets via pont Buitenhuizen

BUITENHUIZEN - ,,Nee zeker niet’’, zegt meneer op de vraag of er een foto van ze mag worden gemaakt voor de krant.

Met mevrouw ligt hij op een plaid aan de oever van het Noordzeekanaal bij pont Buitenhuizen in het zonnetje. Een romantisch beeld. Hun naam willen de veertigers ook niet geven. ,,Laat ik het zo zeggen’’, geeft mevrouw schoorvoetend als toelichting, ,,we horen hier allebei niet te zijn.’’ Mooie verklaring voor een rendez vous. Prettige dag nog!

,,Wij rijden elke week wel een keer dit rondje’’, zegt meneer De Graaf uit IJmuiden op de pont. ,,Lekker stukkie fietsen. De ene keer beginnen we met de sluizen richting Beverwijk en dan met de pont terug, de andere keer andersom. Hangt van de wind af.’’

Bij de pont is het altijd druk. Drie keer per uur vaart hij heen en weer. Dag en nacht, het hele jaar door. Nu zijn er vooral recreanten aan boord. Voetgangers en fietsers gratis, auto’s vanaf 1,25 euro enkele reis.

De pont is vernoemd naar Buitenhuizen, een buurtschap in het zuiden van Assendelft (gemeente Zaanstad) aan de noordkant van het Noordzeekanaal. Gewoon, omdat dat het dichtstbijgelegen bewoonde gebied is. Nauerna ligt verder weg en aan de zuidkant van het kanaal waren vroeger alleen boerderijen te vinden. Sommige staan er nog, zoals de Johanna Hoeve en Nieuw Malirick aan de Noorderweg.

Van het oorspronkelijke buitendijkse Buitenhuizen is weinig meer over. Een belangrijk deel werd gesloopt voor het graven van het Noordzeekanaal en later nog een stuk voor de verbreding ervan in de vorige eeuw. Het noordelijkste stukje Haarlemmerliede en Spaarnwoude is het punt waar Zijkanaal C in het kanaal stroomt.