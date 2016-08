Mooi is de noordgrens niet echt

BUITENHUIZEN - Echt mooi is de noordelijke grens van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude niet.

Door Bart Boele b.boele@hollandmediacombinatie.nl - 26-8-2016, 13:27 (Update 26-8-2016, 15:06)

De oevers van deze paar honderd meter Noordzeekanaal zijn nauwelijks begaanbaar.

Toch is dit stukje van de gemeente jarenlang van groot strategisch belang gebleken: omdat Haarlemmerliede en Spaarnwoude aan het Noordzeekanaal grenst, moest de gemeente serieus worden genomen door de havengemeenten Amsterdam, Zaanstad, Beverwijk en Velsen.

Het grote Amsterdam kijkt al jaren verlekkerd naar de Houtrakpolder: als de Amsterdamse haven gaat uitbreiden, zal het daar zijn. Aan de noordkant van het kanaal zou ook kunnen, maar in het zuiden ligt de infrastructuur al klaar. Dat is veel goedkoper. Het Havenbedrijf, dat over zo’n beetje het hele Noordzeekanaal gaat, heeft bij wijze van spreken de uitwerkingsplannen al klaar liggen.

Toenmalig burgemeester Frank IJsselmuiden heeft zich altijd met hand en tand verzet tegen Amsterdam en zijn havenplannen. Het is in zijn voormalige gemeente een publiek geheim dat hij achter de schermen van alles deed om de laatste inwoners van Ruigoord bij te staan. De bewoners van ’het eiland’, zoals Ruigoord in Halfweg wordt genoemd, weigerden tientallen jaren om te vertrekken. Ook niet toen de hele omgeving van hun dorp al was opgespoten met zand om ooit haventerrein te worden. Met steun uit Halfweg hebben ze in elk geval de bebouwing van Ruigoord weten te redden.

Terug naar de kanaaloevers tussen Zijkanaal C en de Machineweg, het stukje Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Hoewel het in de gemeente ligt, heeft de gemeente er weinig tot niets over te vertellen. Amsterdam, provincie en Rijkswaterstaat gaan over het kanaal. De Amsterdamseweg (N202) is van de provincie, inclusief de brug over Zijkanaal C. Pontje Buitenhuizen is van het Gemeentelijk Vervoerbedrijf (GVB) Amsterdam. En de gemeente heeft ook al weinig te vertellen over recreatieschap Spaarnwoude dat tegen het kanaal aanligt.

Cafetaria

De enige reuring die hier aan de noordgrens is te vinden, zijn de ’Buitenhuizer Pont’ met daarvoor het familiebedrijf cafetaria Visser. Deze familie streek vier generaties geleden, in 1974, hier op het Pontplein neer met een houten snackwagen. Daarna volgde de snackauto van Gertjan en Marjan Visser, weer later een houten pand en een stenen pand. In het cafetaria van Dennis en Sebastiaan Visser zijn foto’s van alle cafetaria’s uit het verleden opgehangen, naast een fotocollage van koning Willem Alexander.

,,Ze hebben lekkere gehaktballen’’, geeft Evert van Dijk als reden om naar dit cafetaria te komen. ,,En ik ben natuurlijk op weg naar huis. Ik werk in de Amsterdamse haven en woon in Assendelft. Ik pak elke dag de pont en een paar keer per week eerst een gehaktbal. Neem ik gewoon een pont later.’’