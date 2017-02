WijnSpijs Wandelingen slaan aan

HAARLEM - Op zoek naar manieren om nieuw publiek naar restaurants te krijgen, zette Wouter Dijkstra in 2010 een culinaire wandeling in Haarlem op poten. Dat bleek een schot in de roos. Zeven jaar later organiseert de bevlogen 34-jarige Haarlemmer in vijftig steden WijnSpijs Wandelingen. ,,Eerst moesten wij restaurants vragen om mee te doen. Tegenwoordig benaderen ze ons.’’

Door Judy Nihofj.nihof@hollandmediacombinatie.nl - 7-2-2017, 9:09 (Update 7-2-2017, 10:25)

