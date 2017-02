Onaangename finish voor sportschool

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Nol Schulte, het gezicht van de sportschool, geeft ’s ochtends les aan ouderen.

HAARLEM - Sportschool Kwiqfitforeverybody is eind dit jaar de huur opgezegd. De sporters gaan de fitnessruimte, waar een familiegevoel heerst, enorm missen. Ook voor de twee vrijwilligers Nol Schulte en zijn dochter Rachel is de sluiting een grote domper.

Door Arthur de Mijttenaere a.de.mijttenaere@hollandmediacombinatie.nl - 7-2-2017, 9:00 (Update 7-2-2017, 9:00)

Is het een doorsnee sportschool aan de Schalkwijkerstraat waar mensen hun getatoeëerde spierballen laten rollen? Nee, het is eerder een buurtcentrum waar vooral ouderen in een ontspannen sfeer in conditie blijven.

Instructeur Nol Schulte doet, vergezeld van een lichte discodreun, elf vrouwen en één...