Schaakles voor jeugd in Haarlem

Archieffoto Schaken voor de jeugd

HAARLEM - Schaken is goed voor de ontwikkeling van kinderen. Dat het ook heel leuk is bleek tijdens het Haarlemse schoolschaaktoernooi van 25 januari waar 200 kinderen schaakten in de Philharmonie. Om daar een vervolg aan te geven start op 8 februari schaakles voor kinderen van 7 tot en met 10 jaar in Trionk aan de Van Oosten de Bruijnstraat 60 in Haarlem.

Een initiatief van schaakvereniging Chesscool, de jeugdafdeling van schaakvereniging Kennemer Combinatie. Er wordt vanaf woensdag 8 februari tot aan de zomervakantie (20 keer) op woensdagmiddag van 16.30 uur tot 18.00 uur lesgegeven en geschaakt met gediplomeerde trainers.

De serie van 20 lessen wordt afgesloten met een examen voor een officieel schaakdiploma. Dankzij financiële steun van de gemeente Haarlem is er een beperkte eigen bijdrage van 20 euro per deelnemer. Voor vragen kan men terecht bij kennemercombinatie@gmail.com