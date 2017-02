De kunst van het reizen door de geest

Anoek Steketee Jakarta Bekijk Fotoserie

HAARLEM - In het Provinciehuis aan de Dreef bevond zich tussen 1864 en 1926 het Koloniaal Museum dat na de verhuizing naar Amsterdam, verder ging onder de naam Tropenmuseum.

Door Nuel Gielesstadsredactie@haarlemsdagblad.nl - 7-2-2017, 8:09 (Update 7-2-2017, 8:09)

’Beyond the horizon’ (’De horizon voorbij’) is eigenlijk een verwijzing naar het verleden van het Provinciehuis. De collectie was niet alleen uit wetenschappelijk oogpunt van waarde, ze verschafte de ’gewone man’ de mogelijkheid kennis te nemen van die wereld zo ver van ons vandaan. Kennisnemen en natuurlijk ook romantisch wegmijmeren in een tijd...