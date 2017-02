’Laat ProRail maar naar rechter de gaan’

De overweg bij Alverna

HEEMSTEDE - Het Heemsteedse college verblikt of verbloost niet van het dreigement van ProRail om desnoods naar de rechter te stappen om de helft van de kosten van een beveiligde overweg bij Alverna bij de gemeente op het bordje te leggen.

Door Sjaak Smakman - 6-2-2017, 15:20 (Update 6-2-2017, 15:29)

,,Dat ontbeert elke juridische grondslag’’, aldus het college in een concept-antwoord op de brief die ProRail vorige maand aan de gemeente stuurde.

De railbeheerder liet daarin nogmaals weten dat er nu een gewone beveiligde overweg komt met bomen, bellen en lichten en herhaalt nog eens dat de gemeente de helft daarvan dient te betalen. ProRail raamt de kosten van de overweg op anderhalf miljoen. Daarnaast is ProRail nog naar de provincie gestapt om te kijken of die misschien de gemeente wil dwingen om de overweg tóch aan de openbaarheid te onttrekken.

In een antwoord op die brief die de commissie ruimte later deze maand nog gaat bespreken gezien de gevoeligheid en grote verdeeldheid over de hele kwestie binnen de gemeenteraad spreekt het college nog een keer zijn teleurstelling uit dat ProRail niet wil wachten tot op een ’innovatieve oplossing’.