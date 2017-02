Roerige historie Opregte Haerlemse Courant

Archief De Opregte van 1784

HAARLEM - Haarlems Dagblad beweert de oudste nog verschijnende krant ter wereld te zijn. Uiteraard geldt dit de Oprechte Haerlemse Courant, een naam die in de kop van deze krant in rode letters wordt vermeld.

Door Hein Klemann - 7-2-2017, 10:00 (Update 7-2-2017, 10:22)

Achter die naam staat het jaar 1656. Toen verscheen 8 januari voor het eerst de Weeckelijke Courante van Europa. Enige jaren later ging die krant de Opregte Haerlemsche Courant heten.

In 1942 werden de Opregte en Haarlems Dagblad door de Duitse bezetter gedwongen te fuseren. Na de oorlog zijn ze gezamenlijk verder gegaan. Met enige goede wil valt daarom vol te houden dat deze krant in 1656 is gesticht en wel door Abraham Casteleijn.

Na de dood van Casteleijn in 1681 werd de krant voortgezet door zijn weduwe, Margaretha van Bancken. Hun portret, geschilderd door de Haarlemmer Jan de Bray, die op de achtergrond een borstbeeld van Laurens Jansz. Coster en allerlei boeken plaatst, hangt in het Rijksmuseum.

Hun zoon, Gerard, en later zijn weduwe Anna-Maria Colterman, zetten het bedrijf voort. Na het overlijden van Anna-Maria Colterman in 1737, werd het bedrijf verkocht aan Izaak en Johannes Enschedé. De continuïteit was gegarandeerd, want Izaak had het krantenvak geleerd van Gerard Casteleijn.

Opgeheven

De familie Enschedé gaf meer dan twee eeuwen leiding aan de krant. Wel is het blad tot tweemaal toe door een buitenlandse overheerser opgeheven. De eerste keer gebeurde dat in 1811 door de Franse bezetter, maar in 1813, direct nadat bekend werd dat Napoleons legers bij Leipzig waren vernietigd, waagde de redactie, hoewel er nog Franse troepen in de buurt waren, het er maar weer op.

Daarbij lapte de redactie niet alleen het verschijningsverbod aan zijn laars, maar was de Haerlemmer op 13 november 1813 ook de eerste krant die weer volledig in het Nederlands verscheen. Met het oog op de censuur hadden de Fransen alle kranten gedwongen in twee talen – Nederlands en Frans – te verschijnen.

De tweede maal dat de krant werd opgedoekt was in 1942 op last van de Duitse bezetting toen de beide Haarlemse kranten opgingen in de Haarlemse Courant.

Na de oorlog werd die weer opgeheven, maar bleef de fusie-krant bestaan, nu onder de naam Haarlems Dagblad. Dit keer overleefde de Opregte slechts als onderkop en die werd pas drie jaar later, in 1948, aan het Haarlems Dagblad toegevoegd.

Blijkt uit dit alles dat de krant oud en respectabel is, daarmee is zij nog niet de oudste. Het Zweedse blad Post- och Inrikes Tidningar, in 1645 door koningin Kristina gesticht, beweert ook de oudste te zijn. Wel verschijnt zij sinds 2007 alleen digitaal, maar of het blad daarmee heeft opgehouden te bestaan, is een kwestie van opinie.

Puzzel

Het huidige Haarlems Dagblad claimt bovendien de hele geschiedenis van de Oprechte Haerlemsche Courant. Als zij dat mag, mogen andere kranten ook de geschiedenis van de kranten waaruit zij zijn ontstaan aan hun geschiedenis toevoegen. Het wordt dan nog een hele puzzel uit te zoeken welke krant de oudste is.

Uit de tijd is een historische rubriek van de Haarlemmer Hein Klemann, hoogleraar economische geschiedenis aan de Erasmus Universiteit.