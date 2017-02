Geen kunststof drempels voor 30 kilometer op de Vrijheidsdreef

HEEMSTEDE - De bewoners mogen er nog een keer hun zegje over doen, maar wat het Heemsteedse college betreft verandert er weinig aan de plannen om het Groenendaalkwartier in te richten als 30 kilometergebied. Wel zijn drempels op de Vrijheidsdreef (voorlopig) van de baan.

Door Sjaak Smakman - 6-2-2017, 14:37 (Update 6-2-2017, 14:39)

Het Groenendaalkwartier tussen de Valkenburgerlaan en de Vrijheidsdreef is als een van de laatste wijken nog geen 30 kilometer. Om ook deze wijk duurzaam veilig in te richten wil het college onder meer borden en belijningen aanpassen, eenrichtingsverkeer op de Lentelaan (geen uitrit meer op de Valkenburgerlaan), een verhoogd plateau op het kruispunt bij het molentje en de Molenlaan en Herfstlaan smaller maken als snelheidsremmende maatregel. Als je dat doet door parkeervakken aante leggen, sla je twee vliegen in een klap, stelde het college voor. Een aantal bewoners vindt extra parkeervakken nergens voor nodig.

Vorige maand bleken er bij de behandeling in de commissie de nodige bezwaren bij bewoners te zijn, met name bij het eenrichtingsverkeer in de Lentelaan. De uitrit van de wijk wordt dan de rotonde bij het Valkenburgplein en dat betekent meer auto’s door de wijk, stelden ze. Vanuit de gemeenteraad kwam het idee om ook de Valkenburgerlaan en de Camplaan meteen 30 kilometer te maken. Verder waren er veel bezwaren tegen kunststof drempels op de Vrijheidsdreef. Heel lelijk, dat past daar gewoon niet.

Die drempels komen er voorlopig niet, heeft het college nu besloten. Alleen beschildering kan ook snelheidsremmend werken. Die komt er nu, tenzij het college nog ergens op een drempel stuit die de Vrijheidsdreef níet aantast. Het college wil in het overleg met de bewoners kijken of Molenlaan en Herfstlaan via bestrate koppen of hoekmarkeringen smaller kunnen worden gemaakt.

Voor 30 kilometer in de Valkenburgerlaan en de Camplaan voelt het college niets. Ten eerste omdat het doorgaande wegen zijn, ten tweede omdat inrichting als 30 kilometerweg een klein vermogen gaat kosten.