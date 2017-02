Over de doden: Flamboyante levensgenieter

,,Van een pakje Marlboro kan ik een Formule-1 wagen vouwen”, vertelt Karïm Munnix op een zaterdagavond in café den Uiver. ,,Geweldig!” roept barman en autosportliefhebber Henk Heck, ,,ik kom bij je langs en breng je in contact met Philip Morris!” Kroegpraat, denkt Karïm.

Door Jacqueline Schadee - 6-2-2017, 9:54 (Update 6-2-2017, 9:58)

Tot zijn verbazing staat Henk die maandag inderdaad met reclameman Frans de Vos op de stoep. Ze helpen hem om zijn kartonnen prototype te ontwikkelen, dat een paar maanden later door Philip Morris in productie wordt genomen. Karïm verdient er een klein fortuin mee, Henk hoeft er geen cent van te hebben.

,,Typisch onze vader”, lachen Henks dochters. ,,Charmant, vindingrijk, ondernemend. En niet zo handig met geld.” Hun moeder Mies vult aan: ,,Henk wond iedereen om zijn vinger. Gastvrij, een hart van goud. Altijd maakte hij nieuwe plannen. Sommige hadden succes, vele ook niet.”

Henk wordt in de oorlog geboren in de Schermerstraat. Zijn moeder, net als Henk gezegend met fluweelbruine ogen en een flinke bos haar, draagt haar zoon op handen. Henk is het mooiste jongetje van de buurt, van de stad, van de wereld eigenlijk. Als hij in de jaren zestig van de Fotovakschool afkomt, gaat zijn vader langs de deuren om opdrachten voor hem binnen te halen. Henk wordt een succesvol fotograaf en maakt familiefoto’s en bruidsreportages van Den Helder tot Den Haag. In een Haarlemse bodega ontmoet hij, 27 jaar oud, de acht jaar jongere Mies. Ze worden verliefd, trouwen en betrekken een huurwoning in de Slachthuisbuurt.

Als geen ander kan Henk ’dingen regelen’. Voor een fotoreportage strikt hij Gérard Depardieu en laat hem met twee dames bij een auto poseren. Onder de gloednieuwe Citroën XM die hij voor een fotoshoot meekrijgt, laat hij een trekhaak schroeven en vertrekt met zijn gezin drie weken naar Italië. Door zijn perskaart te tonen ritselt hij gratis overnachtingen op de mooiste locaties. De beloofde fotoreportages worden nooit gemaakt. Afspraken zeggen Henk niet zoveel, rekeningen nog minder. Na bijna dertig jaar huwelijk wordt het Mies teveel en gaat ze weg bij Henk. Begrijpen doet hij het niet – hij blijft haar ’mijn vrouw’ noemen, net zoals hij zijn ’gewone’ vriendin Lida plechtig ’mijn vriendin’ noemt.

Na Mies’ vertrek gaat het bergafwaarts met Henk. Zijn nieuwe werk als oester-importeur loopt spaak, hij rookt en drinkt te veel en is slordig met zijn bloedverdunners. Na een val in 2009 krijgt hij een dwarslaesie en belandt in een rolstoel. Omdat zelfstandig wonen geen optie meer is, wordt Henk opgenomen in de Janskliniek. Hij kan niet accepteren dat hem iets mankeert en blijft lang zeggen dat hij een ski-ongeluk heeft gehad. ,,Binnenkort mag ik naar huis”, vertelt hij iedereen. Wie tegensputtert, is een spelbreker. Ook in de rolstoel blijft Henk zich kleden als een heer en dure Italiaanse schoenen dragen.

Liefdevol verzorgd door Mies en Lida sterft hij op een middag in januari.