Broodbankactie gaat om solidariteit

Foto United Photos/Paul Vreeker De cheque wordt overhandigd.

HAARLEM - Solidariteit en saamhorigheid zijn begrippen die in Trumpiaanse tijden niet direct tot de verbeelding spreken. Of juist wel. Bij de Broodbankactie staan ze sinds jaar en dag hoog in het vaandel. Tijdens de Adventsperiode in aanloop naar Kerstmis werden in de Grote of Sint-Bavokerk in de decembermaand twaalfhonderd Diakenbroodjes verkocht, waarvan de opbrengst dit jaar ten goede komt aan het Nieuwe Wereldhuis van het Oecumenisch Diaconaal Centrum bij Stem in de Stad aan de Nieuwe Groenmarkt.

Door Nuel Gieles - 5-2-2017, 17:54 (Update 5-2-2017, 17:54)

Een bedrag van 6.766...