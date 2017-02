Volle bak met sporters op Open dag CIOS

foto united photos/rob van wieringen Nikki uit Monnikendam doet de fitheidstest.

HAARLEM - De open dag van ROC Nova College voor de studierichting CIOS sport en bewegen in de Kennemer Sporthal trok afgelopen zaterdag ruim zestienhonderd bezoekers.

Door Frenk Klein Arfman - 5-2-2017, 17:36 (Update 5-2-2017, 17:42)

,,Het aantal geïnteresseerden voor deze studie stijgt elk jaar weer een beetje’’, weet René Zaal, lid van het bestuur van het CIOS. ,,Momenteel hebben we op het CIOS elfhonderd leerlingen. Jaarlijks krijgen we een kleine zeshonderd aanmeldingen binnen. Omdat we slechts plek hebben voor driehonderdvijftig nieuwe leerlingen per jaar, moeten er dus afvallen.’’ Om de keuze...