Hoe mooi kan ’n politiek hoofd zijn

Foto united photos/rob van wieringen De bezoekers mogen bepalen wat ze de mooiste foto vinden.

HAARLEM - Je denkt er meestal niet bij na. Maar hoe zou je een politicus of –ca het liefst zien afgebeeld, als de foto van invloed mocht zijn of je wel of niet op hem of haar zou stemmen. Het grappige is dat die vraag er niet wezenlijk toe doet bij de expositie ’Kies de fotograaf – Politici in beeld’, die tot en met de Tweede-Kamerverkiezingen te zien is in de Grote Houtstraat bij De Gang, de fotogalerie van de Doopsgezinde Kerk aan de Frankestraat.

Door Nuel Gielesstadsredactie@haarlemsdagblad.nl - 5-2-2017, 17:17 (Update 5-2-2017, 17:17)