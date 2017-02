Veel rookontwikkeling bij aangestoken brand in Ekamastraat

Rowin van Diest Bekijk Fotoserie

HAARLEM - In de berging van een appartementencomplex aan de Ekamastraat in Haarlem is zaterdag aan het einde van de middag brand gesticht.

Rond kwart voor zes werd de brand in de berging opgemerkt, waarna de hulpdiensten werden gewaarschuwd. In de berging waren een kerstboom en een stapel folders in de brand gestoken.

Doordat de brandweerkazerne aan de overkant van de straat zat, waren de brandweerlieden snel ter plaatse om het vuur te doven. Bij de brand kwam veel rook vrij.

Vanwege de rook werden bewoners van bovenliggende woningen geadviseerd om ramen en deuren te sluiten.

De brandweer had het vuur snel onder controle. Met een overdrukventilator is de rook uit het gebouw geblazen.