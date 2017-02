Scooterrijder gewond bij ongeluk op Schipholweg

HAARLEM - Een oudere man is zaterdag aan het einde van de ochtend gewond geraakt bij een ongeval in Haarlem. Rond half twaalf ging het mis op de kruising van de Schipholweg met de Prins Bernhardlaan en kwam de man lelijk ten val. Bij het ongeval was ook een stadsbus van Connexxion betrokken.

Door Leander Mascini - 4-2-2017, 12:46 (Update 4-2-2017, 12:56)

De man liep bij het ongeval een open botbreuk op en is naar het ziekenhuis gebracht.

De verkeersongevallenanalyse (VOA) van de politie is een onderzoek gestart om te achterhalen wat er precies is gebeurd. Onder andere wordt gekeken of de scooterrijder met de bus gebotst is.

Het kruispunt was door de afhandeling van het ongeval en het sporenonderzoek lange tijd deels gestremd.