Total Seclusion wint laatste voorronde Rob Acda Award

De winnaar, Total Seclusion, werd gefotografeerd door Acda Foto-Award deelnemer Peter van Heun

HAARLEM - De merendeels Amsterdamse punkrockgroep Total Seclusion heeft afgelopen vrijdag in het Patronaat de vierde en laatste voorronde van de Rob Acda Award gewonnen en plaatste zich daarmee voor de finale op 17 maart 2017.

Door Peter Bruyn - 4-2-2017, 11:47 (Update 4-2-2017, 11:47)

Eerder hadden Babooshka, Tony Clifton en Peer Pressure reeds de eindronde bereikt. De twee laatste finaleplekken zijn voor Precursor, die de beste ‘runner op’ bleek, en Pastinaak en de Vergeten Groenten, dat als uiteindelijke publieksfavoriet uit de bus kwam. Voor de uiteindelijke Acda Award-winnaar ligt een royaal prijzenpakket klaar, waaronder de openingsplek op Bevrijdingspop 2017.

De muziek van Total Seclusion, dat zichzelf een ‘hardcore skatepunk band’ noemt, werd door de jury geprezen met de woorden: "Sympathieke punkrock die tegen de gevestigde orde aanschopt. Total Seclusion raakt hard en het klinkt ook nog lekker.”,

Zo’n vijftig regionale popgroepen schreven zich in voor de jaarlijkse poptalentenjacht die vernoemd is naar de in 1994 overleden eerste programmeur van het Patronaat. Daaruit zijn vierentwintig bands geselecteerd die in vier voorronden strijden om een vijftal finaleplaatsen. Tevens worden de voorronden vastgelegd door een viertal fotografen, ditmaal Peter van Heun, waarvan er één tijdens de finale de Acda Foto Award krijgt uitgereikt.