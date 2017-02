Jan Gijzenkade vol met steigers, bewoners boos

HAARLEM - De Jan Gijzenkade in Haarlem-Noord wordt momenteel volgebouwd met aanlegsteigers. Er is geen stukje vaart meer te zien. De bewoners zijn daar fel tegen. Ze zijn bang voor parkeeroverlast en vrezen dat ze straks niet meer kunnen vissen of lekker aan het water zitten.

Door Annalaura Molducci - 3-2-2017, 17:13 (Update 3-2-2017, 17:13)

Het gaat om het westelijk deel dat loopt van de Jan Gijzenkade tot aan de Westelijke Randweg. Twee bewoners kwamen donderdag inspreken bij de raadscommissie beheer. Ze klaagden daar over de slechte communicatie. Toen de aannemer...