Werken in regie nog niet oké

HAARLEM - Twee jaar werkt de gemeente Haarlem nu in regie. Het dagelijks onderhoud en beheer van de stad is aan vijf bedrijven overgelaten die de stad schoon, heel en veilig moeten houden. De tijd dat de gemeente alles zelf deed, is voorbij. Het verloopt alleen nog niet optimaal.

Door Annalaura Molducci a.molducci@hollandmediacombinatie.nl - 3-2-2017, 18:00 (Update 3-2-2017, 18:00)

Dat bleek donderdag in de raadscommissie beheer waar de evaluatie van de contracten met de uitvoerders op het programma stond. Volgens een tamelijk onduidelijke nota van de gemeente zijn de doelstellingen gehaald en...