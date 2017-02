Levensboek van Henriëtte Jonkman uit Haarlem

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Henriette Jonkman, omringd door haar zwemclub, signeert haar boek

HAARLEM - Wat begon als een verhaal om haar nageslacht - 5 kinderen, 24 kleinkinderen en 31 achterkleinkinderen - een idee te geven van haar leven is uitgegroeid tot een kloek boekwerk om u tegen te zeggen.

Door Margot Klompmaker - 4-2-2017, 10:00 (Update 4-2-2017, 10:00)

Henriëtte Jonkman, woonachtig in Schalkwijk, is er zelf een beetje beduusd van. Meer dan 800 pagina’s heeft ze geschreven over haar veelbewogen leven. Het boek leest als een trein. ,,En dan heb ik nog de helft geschrapt van wat ik eerst had’’, lacht ze.

’De echo van mijn voetstappen’ is uitgegeven in eigen beheer bij boekscout.nl. In het boek vertelt de Haarlemse over haar leven, maar geeft zo ook tevens een treffend en voor ouderen herkenbaar tijdsbeeld vanaf haar jeugd in Ede in de jaren dertig vorige eeuw tot aan het nu in Haarlem. Tot in details.

Basis vormen de dagboeken die ze vanaf haar twintigste heeft bijgehouden. ,,Toen ik daarmee begon heb ik meteen mijn jeugdherinneringen opgeschreven. Daarom weet ik nog zoveel. Het is mijn ervaring dat als je begint met schrijven er vanzelf weer heel veel komt boven drijven.’’

Eigenzinnig

Ze werd geboren in 1933 en groeide op in een gezin waar het niet echt gezellig was. ,,Ik moest mezelf vermaken en dat deed ik dan ook. Ik was eigenzinnig. Mijn moeder zei altijd: ’die gaat met d’r kop door de muur als ze iets wil’.’’

Henriëtte ontdekte al snel dat ze veel creatief talent had. ,,Ik heb twee rechterhanden.’’ Ze leerde kleding maken op een naai-atelier. Toen ze eenmaal was getrouwd was zij degene die in huis de klussen deed. Later kwamen daar onder meer filmen, muziek maken, schilderen, schrijven en beeldhouwen bij. ,,Wat mijn ogen zien kan ik met mijn handen maken. Ik heb zelfs bronzen beeelden leren gieten.’’

Geloof

Centraal in haar boek staat haar geloof in God, dat als een rode draad door haar leven loopt. ,,Door het geloof, waarmee ik tijdens mijn eerste huwelijk in aanraking kwam, viel alles op zijn plek in mijn leven. Ik was zo gewend dat ik werd gemanipuleerd door de mensen om me heen. Maar van geloofsgenoten mocht ik zijn zoals ik ben. Ik werd geaccepteerd. Dat zoiets kon was als een soort thuiskomen.’’

Henriëttes leven ging soms door diepe dalen. Door creatief bezig te zijn kon ze de ellende even vergeten. Want die was er genoeg. Een ongelukkig eerste huwelijk met vijf kinderen waarmee ook het nodige aan de hand was. De ontmoeting met haar grote liefde Wim die jammerlijk verongelukte, waarop ze met zijn broer trouwde. En toen die overleed een derde huwelijk met een man van wie ze na ruim twee jaar scheidde. ,,Dat was geen succes.’’

Positief

Zo is er een boeiend relaas ontstaan over de persoonlijke ontwikkeling van een getalenteerde vrouw door roerige jaren heen. ,,Het belangrijkste is: positief blijven. Niet bij de pakken neerzitten. Die instelling heb ik altijd gehad. Het leven is voor mij een prettige verbazing van wat je allemaal overkomt. Soms ga je koppie onder, maar dan moet je ook weer overeind zien te krabbelen. Daarbij vormt mijn geloof in God een dankbaar houvast.’’

Zwemmen

Nu is ze 83 jaar en presenteert, omringd door de mensen van haar zwemclubje, glunderend haar boek. ,,Ik vind het knap hoor’’, meldt zwemmaatje Jan. En een ander: ,,Henriëtte is echt een heel bijzondere vrouw. En ze kan ook nog eens geweldig zwemmen!’’

’De echo van mijn voetstappen’, Henriëtte Jonkman, 29,99 euro, is te bestellen bij Boekscout.nl. Het komt binnenkort ook te liggen bij boekhandel De Vries in Haarlem.