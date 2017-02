Tien jaar cel voor doodsteken Sjeddy

HAARLEM - Ricardo L. (25) is veroordeeld tot tien jaar cel voor de doodslag op Sjeddy Taher Ibrahim tijdens de nieuwjaarsnacht van 2016.

Door Internetredactie - 3-2-2017, 13:51 (Update 3-2-2017, 15:48)

De rechtbank volgde vrijdag met het vonnis tegen de Haarlemmer volledig de straf die het Openbaar Ministerie twee weken geleden eiste. Layminda van Z. (21), eveneens uit Haarlem, hoorde in tranen haar vonnis van vier jaar onvoorwaardelijke celstraf aan. Roxy van O. (21) kreeg een zwaardere straf dan het OM eiste: een jaar cel waarvan vier maanden voorwaardelijk.

Ricardo L. mocht zijn proces in vrijheid afwachten maar werd na het uitspreken van het vonnis onmiddellijk in hechtenis genomen.

De vader van Sjeddy, Taher Ibrahim, reageerde na afloop van de uitspraak met enigszins terughoudende goedkeuring op de opgelegde straffen. ,,Er is door de rechters goed gekeken naar alles wat aan bewijs tegen Ricardo is ingebracht en hij is schuldig bevonden. De straf blijft er natuurlijk een die past binnen het Nederlands rechtssysteem. Daar moet ik mee leven. Mijn zoon krijg ik nooit meer terug.’’

De drie verdachten zijn verder veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 6000 euro aan de moeder van Sjeddy voor de uitvaartkosten. Twee vrienden van Sjeddy die ook werden gestoken, krijgen schadevergoedingen van 4500 en 2000 euro. Nabestaanden vorderden bedragen in het kader van affectieschade door al het aangedane leed en verdriet, maar die werden afgewezen.

De rechtbank woog in de straf zwaar mee dat Ricardo L. eerder voor ernstige geweldsmisdrijven is veroordeeld. Behandeling aan zijn middelengebruik en agressiestoornis baatte niet. Layminda van Z. kreeg een iets lagere straf vanwege haar jonge leeftijd en het feit dat ze niet eerder voor geweld werd veroordeeld. De rechtbank vindt dat Roxy O. vooral een aandeel heeft gehad in de aanloop naar de gewelddadige confrontatie op de Zomerkade die uiteindelijk het leven kostte van Sjeddy en drie vrienden verwondde.

