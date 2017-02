Van linde naar salontafel

UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS Bewoners herkennen de boom die voor hun huis stond in de stammen op de grond.

HAARLEM - De bomen die deze week zijn gekapt op de Bakenessergracht worden verwerkt tot planken, schijven en andere houtproducten. Zo halen de buurtbewoners hun geliefde lindes weer in huis.

Door Anouk Kragtwijka.kragtwijk@hollandmediacombinatie.nl - 2-2-2017, 17:52 (Update 2-2-2017, 18:24)

Jos Barendregt herkent ’zijn’ linde meteen als hij met zijn handen in zijn zakken naar de stammen kijkt. Lange tijd kon hij zijn geliefde boom bijna aanraken vanaf het balkon van zijn appartement aan de Bakenessergracht. Nu ligt de linde op dezelfde afstand doorgezaagd, in stukken gehakt en bespoten met oranje verf op de drassige grond langs het Spaarne. ,,Het was de mooiste boom van de gracht. Veel blad, de grootste van allemaal en vol met duiven. Die scheten natuurlijk de hele boel onder maar dat maakte mij niet uit. Andere mensen keken ’s avonds televisie, ik keek naar die vogels. Ze zaten op elkaar, aan elkaar en maakte veel geluid.’’ Hij tuit zijn lippen en doet een duif na. ,,Het was een fantastisch gezicht. Zo’n boom is natuurlijk niet alleen wat takken en bladeren, het is een heel ecosysteem.’’

Boren

Medewerkers van houtzaagmolen de Eenhoorn boren gaten in de stam van zijn favoriete boom, stoppen een touw in het gat en wrikken en sjorren om hem in beweging te krijgen. Een van de medewerkers laat per ongeluk het touw los. De stam plonst in het water. ,,Geen probleem hoor’’, zegt Isabelle Wisse van Nederlands Hout die aan de kade staat te kijken. ,,Lindehout blijft drijven, het is niet heel zwaar. Daarom is het ook geschikt voor muziekinstrumenten en meubels.’’

De motorboot van de Eenhoorn ligt al ronkend te wachten om de lindes te vervoeren naar de zagerij waar ze worden verwerkt tot planken. Nederlands Hout maakt er weer schijven, tafels en andere producten van. Veel buurtbewoners willen een deel van hun geliefde lindes weer in huis halen. ,,Wij zijn ooit begonnen vanuit duurzaam oogpunt. Waarom zou je hout halen uit Zuid-Amerika als in Haarlem ook bomen worden gekapt? Maar we merken dat klanten vooral vanuit emotie producten bestellen. Ze willen van bomen die in de tuin, de straat of op andere gedenkwaardige plekken stonden, een aandenken hebben. Zelfs tijdens de kap van de lindes aan de Bakenessergracht kregen we telefoontjes van mensen die van hun lindes hout willen kopen.’’

Kettingzaag

De kettingzaag kapt de gesprekken af die aan de kade worden gevoerd. Zaagsel spat alle kanten op. Buurtbewoner Leo van den Dulk kijkt geïnteresseerd naar het doorzagen van de stammen. ,,Pijnlijk vind ik het niet nee. Dit is voor mij een afsluiting van een proces. Van al die jaren vol gedoe om die kademuur. Maar ik vind het wel bijzonder om een deel van de bomen te gebruiken voor een nieuwe salontafel. Die is echt aan vervanging toe. Hoe mooi is het om te kunnen zeggen: deze tafel is van de boom die daar ooit stond?’’

Laatste tocht

Als alle bomen in het Spaarne liggen, stappen de buurtbewoners in de motorboot. Met elkaar begeleiden ze de stammen tijdens hun laatste tochtje. Machleen Batelaan zit ook aan boord. Nederlands Hout maakt voor haar van de lindes aandenkschijven die ze gaat verkopen. De opbrengst wordt gestopt in het opknappen van het gebouw van Stichting het Rozenkruisers Genootschap aan de Bakenessergracht. ,,Veel Rozenkruisers hielden van de lindes. De gracht was altijd zo groen in de zomer. En eens in het jaar kwam je de straat binnenrijden, rook je de bloesemgeur in de lucht en wist je: de lindes staan in bloei. Ik wil dat blijven herinneren.’’