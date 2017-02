’In diverse paleizen dragen de kroonluchters ook ledlampjes’

Plaatsing van de ledlampjes.

HAARLEM - Zo strijdig met de goede smaak en traditie zijn de gloednieuwe ledlampjes in de kroonluchters van de Gravenzaal echt niet. Sterker nog, in diverse paleizen in den lande worden dezelfde aanpassingen gerealiseerd, antwoordt het college op vragen van raadslid Louise van Zetten.

Door Jacob van der Meulen - 1-2-2017, 13:48 (Update 1-2-2017, 13:48)

Toen burgemeester Jos Wienen begin januari tijdens zijn eerste nieuwjaarsreceptie in Haarlem met een afstandsbediening de led-lampjes ontstak, vulde de Gravenzaal zich met boegeroep en hoongelach. Ledlampjes in de imposante kroonluchters zijn een schoffering van een zeven eeuwen...