Etenswaren Deka al naar opkoper

United Photos/Toussaint Kluiters Van het dak van de Dekamarkt is dinsdagmorgen weinig meer over.

HAARLEM - In de Dekamarkt aan de Schalkwijkerstraat hangt dinsdagmorgen een penetrante brandlucht en er druppelt nog steeds bluswater naar beneden. Sommige levensmiddelen zijn ter bescherming afgedekt met grote stukken zeil.

Door Arthur de Mijttenaere - 1-2-2017, 9:00 (Update 1-2-2017, 9:14)

Een medewerker zegt met spijt in zijn stem: ,,De hele winkelvoorraad moet weg. Naar een opkoper.’’ De Dekamarkt kan het zich niet veroorloven om etenswaren met een brandlucht te verkopen. De winkel is dinsdag in de loop van de dag helemaal leeg gehaald.



De schade is groot aan de Schalkwijkerstraat....